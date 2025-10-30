Không quân Ba Lan chặn máy bay trinh sát Nga trên vùng trời Biển Baltic

Trong một tuyên bố chính thức được đưa ra ngày 29/10, Lực lượng Không quân Ba Lan cho biết, máy bay Nga không xâm phạm không phận Ba Lan, tuy nhiên hành động chặn được thực hiện bởi các lý do chính bao gồm, máy bay Il-20 của Nga không có kế hoạch bay được thông báo trước và thiết bị phát tín hiệu - cho phép theo dõi vị trí - đã bị tắt. Những yếu tố này khiến chuyến bay trở nên đáng ngờ và có thể đe dọa an ninh khu vực.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Bộ Tư lệnh tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan nhấn mạnh, với khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, tính chuyên nghiệp của phi công và hoạt động hiệu quả của hệ thống phòng không, hoạt động chặn máy bay trinh sát của Nga đã được tiến hành nhanh chóng, hiệu quả và an toàn. Lực lượng vũ trang Ba Lan luôn ở trạng thái sẵn sàng ứng phó với mọi mối đe dọa, nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh an ninh châu Âu đang được đặt trong tình trạng báo động cao sau hàng loạt vụ vi phạm không phận được ghi nhận trong những tuần gần đây. Trong đó, vào đầu tháng 9 vừa qua, giới chức Ba Lan tuyên bố có nhiều máy bay không người lái (UAV) đã bay vào không phận nước này. Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã tuyên bố thành lập chương trình "Eastern Sentry" nhằm ngăn chặn các hành động vi phạm không phận tiếp theo và thể hiện sự đoàn kết với Ba Lan.

Theo giới phân tích, những sự cố liên tiếp này không chỉ làm tăng nguy cơ xung đột mà còn thúc đẩy châu Âu nâng cao khả năng phòng thủ, buộc các quốc gia tuyến đầu ở châu Âu như Ba Lan tăng mức chi tiêu quốc phòng để bảo đảm an ninh quốc gia.