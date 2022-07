Không phải Nông Thúy Hằng, Á hậu 2 mới là người được thi Miss Earth 2022

Người được chọn sẽ nằm trong top 3 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 - cuộc thi sắc đẹp vừa khép lại vào tối 16/7.

Không phải Hoa hậu Nông Thúy Hằng hay Á hậu 1 Lương Thị Hoa Đan, tấm vé ra quốc tế năm nay được trao cho Á hậu 2 Thạch Thu Thảo.



Á hậu 2 Thạch Thu Thảo sẽ đại diện Việt Nam thi Miss Earth 2022.