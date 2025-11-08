Không phải nghệ sĩ, đây mới là những hình ảnh gây sốt tại concert quốc gia

Video: TikTok @hanoimoi.theanh28

Tối 10/8, sân vận động Mỹ Đình trở thành tâm điểm chú ý của cả nước với concert Tổ Quốc Trong Tim, một sự kiện đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Bên cạnh những màn trình diễn hoành tráng và sự tham gia của đông đảo người dân, một chi tiết nhỏ nhưng đầy ý nghĩa đã gây bão trên mạng xã hội, đó chính là những thước phim focus cam độc đáo.

Thông thường, focus cam tại các đêm nhạc thường tập trung vào những khoảnh khắc vui tươi của khán giả như nhảy múa, ca hát hay những nụ hôn lãng mạn. Tuy nhiên, tại concert quốc gia lần này, ống kính máy quay không chỉ hướng về khán giả mà còn chỉ đến những người đặc biệt hơn: những cựu chiến binh, những người lính cứu hỏa, chiến sĩ công an, bộ đội,... đang có mặt tại sự kiện.

Thay vì những màn trình diễn sôi động, khán giả được chứng kiến những thước phim đầy xúc động. Khoảnh khắc các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ cũng tạm gác công việc để nghiêm trang chào điều lệnh đã trở thành điểm nhấn đầy ấn tượng. Những cái vẫy tay, những nụ cười tươi tắn và ánh mắt tràn đầy niềm tự hào của họ đã truyền đi một thông điệp mạnh mẽ về lòng yêu nước và sự hy sinh thầm lặng.