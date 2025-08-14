Không phải lập trình, đây mới là kỹ năng sẽ định đoạt tương lai thời đại AI

Trái với suy nghĩ phổ biến rằng cần bằng cấp về học máy hay kỹ thuật để thành công trong tương lai gần, CEO Amazon Web Services (AWS) Matt Garman khẳng định điều quan trọng nhất là rèn luyện “kỹ năng mềm” như sáng tạo và thích ứng.

Chia sẻ với CNBC, Garman cho biết ông đã khuyên con trai - một học sinh trung học chuẩn bị vào đại học - phát triển khả năng tư duy phản biện bất kể ngành học.

“Tôi nghĩ một phần của việc học đại học là xây dựng tư duy phản biện. Không chỉ là học một kỹ năng cụ thể, mà là học cách trở thành một người biết suy nghĩ thấu đáo. Ở một khía cạnh nào đó, đây sẽ là kỹ năng quan trọng nhất trong tương lai”, ông nói.