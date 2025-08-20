Không phải Celeb, KOL... Brand Ambassador của Hải Triều là ai?

Trong ngành marketing hiện đại, khái niệm Brand Ambassador thường gắn liền với gương mặt quen thuộc: một ngôi sao giải trí, KOL nổi tiếng hay influencer có lượng lớn người theo dõi. Họ trở thành người “đại diện hình ảnh” giúp thương hiệu lan tỏa rộng rãi đến công chúng.

Nhưng tại đại lý bán lẻ đồng hồ﻿: Đồng Hồ Hải Triều, định nghĩa này được viết lại theo một cách khác. Brand Ambassador không phải là những gương mặt trên truyền thông, mà chính là những chuyên gia tư vấn cấp cao tại cửa hàng.

Thông tin thêm: Tất cả sản phẩm của hệ thống Hải Triều đều được kiểm soát bằng mã định danh IMEI đặc biệt. Giúp xác thực là đồng hồ chính hãng﻿, nguồn gốc của sản phẩm.

“Văn hoá gọi tên” - Bước đi khác biệt của Đồng Hồ Hải Triều

Một trong những chiến lược nhân sự đặc biệt của Hải Triều là văn hoá gọi tên. Thay vì sử dụng những chức danh khô khan như “bảo vệ”, “nhân viên bán hàng” hay “quản lý”, hệ thống này trao cho nhân viên 4 danh xưng đầy cảm hứng:

Welcomer - Người mở ra ấn tượng đầu tiên, đón khách bằng sự thân thiện.

Smile Deliverer - Người mang lại nụ cười, tư vấn và đồng hành cùng khách hàng.

Happy Maker - Người kiến tạo hạnh phúc, duy trì không gian mua sắm đồng hồ đeo tay tích cực, chuyên nghiệp.