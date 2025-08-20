Không phải Celeb, KOL... Brand Ambassador của Hải Triều là ai?

Trong ngành marketing hiện đại, khái niệm Brand Ambassador thường gắn liền với gương mặt quen thuộc: một ngôi sao giải trí, KOL nổi tiếng hay influencer có lượng lớn người theo dõi. Họ trở thành người “đại diện hình ảnh” giúp thương hiệu lan tỏa rộng rãi đến công chúng.
Nhưng tại đại lý bán lẻ đồng hồ: Đồng Hồ Hải Triều, định nghĩa này được viết lại theo một cách khác. Brand Ambassador không phải là những gương mặt trên truyền thông, mà chính là những chuyên gia tư vấn cấp cao tại cửa hàng.
Thông tin thêm: Tất cả sản phẩm của hệ thống Hải Triều đều được kiểm soát bằng mã định danh IMEI đặc biệt. Giúp xác thực là đồng hồ chính hãng, nguồn gốc của sản phẩm.
“Văn hoá gọi tên” - Bước đi khác biệt của Đồng Hồ Hải Triều
Một trong những chiến lược nhân sự đặc biệt của Hải Triều là văn hoá gọi tên. Thay vì sử dụng những chức danh khô khan như “bảo vệ”, “nhân viên bán hàng” hay “quản lý”, hệ thống này trao cho nhân viên 4 danh xưng đầy cảm hứng:
Welcomer - Người mở ra ấn tượng đầu tiên, đón khách bằng sự thân thiện.
Smile Deliverer - Người mang lại nụ cười, tư vấn và đồng hành cùng khách hàng.
Happy Maker - Người kiến tạo hạnh phúc, duy trì không gian mua sắm đồng hồ đeo tay tích cực, chuyên nghiệp.
Brand Ambassador - Đại sứ thương hiệu, dẫn dắt đội ngũ và đảm bảo khách hàng rời đi với sự hài lòng trọn vẹn.
Thoạt nghe, đây có thể bị coi là một cách “mỹ từ hoá” công việc. Nhưng trên thực tế, đó là một thông điệp văn hoá sâu sắc: Mỗi nhân viên đều mang trong mình một sứ mệnh, và chính sự ghi nhận này đã chuyển hoá động lực làm việc thành niềm tự hào nghề nghiệp.
Từ góc độ xã hội học, việc tái định nghĩa vai trò không chỉ làm thay đổi cách nhân viên nhìn nhận công việc của mình, mà còn định hình cách khách hàng cảm nhận về doanh nghiệp. Khi một thương hiệu đối xử với nhân viên bằng sự tôn trọng, khách hàng sẽ tự nhiên cảm nhận được tinh thần nhân văn ấy trong từng điểm chạm dịch vụ.
Brand Ambassador - Đại sứ thương hiệu tại từng điểm bán
Trong cấu trúc nhân sự tại showroom Hải Triều, Brand Ambassador là vị trí cao nhất ở tuyến đầu. Ở họ, khách hàng có thể nhận ra ngay những giá trị mà Hải Triều đang theo đuổi: Sự chính trực, chuẩn mực quốc tế, nhưng vẫn gần gũi, ấm áp.
Vai trò của Brand Ambassador kết hợp ba trục: Quản trị vận hành, chuẩn hóa trải nghiệm và đại diện cho văn hoá thương hiệu.
Trước hết, Brand Ambassador là người "giữ chuẩn". Họ chịu trách nhiệm đảm bảo mọi điểm chạm trong cửa hàng tuân thủ các quy phạm trưng bày của hãng, kỷ luật 5S và quy tắc dịch vụ 5C của hệ thống.
Từ ánh sáng, âm nhạc, nhiệt độ, đến góc đặt tủ, độ sạch của kính, sự nguyên vẹn của tem - seal - mã định danh, tất cả đều được kiểm soát bằng checklist và kiểm tra định kỳ.
Công việc hàng ngày của Brand Ambassador không chỉ dừng ở phân ca, kiểm kê, trưng bày, mà còn xử lý những tình huống phát sinh như khiếu nại về sai size dây, đơn hàng cần giao gấp, hay một mẫu mới vừa “sold-out”,...
Brand Ambassador còn theo dõi các chỉ số như mức độ hài lòng tại quầy, phản hồi sau bán, tần suất quay lại; đồng thời kết nối dữ liệu từ CRM/ERP để duy trì “hồ sơ cảm xúc” của khách như gu mặt số, cỡ cổ tay, ưu tiên chất liệu, lịch bảo dưỡng gần nhất...
Nhờ vậy, một cuộc gặp lại dù ở chi nhánh khác, Đồng Hồ Hải Triều vẫn đem đến cho khách hàng cảm giác được “ghi nhớ”, chứ không phải bắt đầu từ con số 0.
Thứ hai, Brand Ambassador còn có vai trò đào tạo. Họ kèm cặp nhân sự mới, dẫn dắt họp 15 phút đầu ngày để thống nhất mục tiêu, nhắc quy chuẩn, cập nhật sản phẩm - chương trình…
Trong môi trường bán lẻ, kiểu huấn luyện ngắn, tại chỗ và liên tục này sẽ hiệu quả hơn các buổi đào tạo dài và đứt đoạn.
Cuối cùng, trong những tình huống khi khách hàng đặt câu hỏi về giá bán, chính sách bảo hành hay tiêu chuẩn sản phẩm, Brand Ambassador chính là người giải thích chính sách một cách thuyết phục, chuyển “quy định cứng” thành “lý do mềm” để khách hiểu: Không giảm giá tuỳ tiện là tôn trọng giá trị thương hiệu, đảm bảo quyền lợi bảo hành, giữ các dịch vụ bảo hành dài hạn cho chính người mua. Sự minh bạch và nhất quán ở cửa hàng giúp doanh nghiệp bảo toàn niềm tin tốt hơn bất cứ thông điệp quảng cáo nào.
Nếu các celeb chỉ có thể đại diện cho thương hiệu trên truyền thông, thì Brand Ambassador của Hải Triều hiện diện ở nơi giá trị thương hiệu được kiểm chứng rõ ràng nhất - khoảnh khắc khách hàng ra quyết định.
Chiến lược nhân sự mang tầm văn hoá doanh nghiệp
Ở tầm vĩ mô hơn, đây cũng là cách Hải Triều góp phần nâng chuẩn ngành bán lẻ tại Việt Nam. Khi một nhân viên bán hàng được gọi là “Đại sứ thương hiệu”, họ không còn bị nhìn nhận như lao động giản đơn, mà trở thành một nghề nghiệp có ý nghĩa xã hội, có lộ trình phát triển, có giá trị được công nhận.
Chia sẻ của bà Lê Thảo Nhiên - COO Đồng Hồ Hải Triều: “Khi doanh nghiệp biến từng nhân viên thành một đại sứ thương hiệu, đồng nghĩa họ đã nhân bản hàng trăm, hàng nghìn “điểm tiếp xúc thương hiệu” sống động. Điều này không chỉ giảm chi phí quảng bá mà còn gia tăng tốc độ lan truyền thông điệp thương hiệu một cách tự nhiên. Đây cũng là cách mà Hải Triều chúng tôi đang áp dụng.”
Ở góc độ vận hành hệ thống bán lẻ, văn hoá gọi tên đã giúp Đồng Hồ Hải Triều duy trì tỷ lệ khách hàng quay lại cao hơn mức trung bình ngành. Đây là yếu tố then chốt trong chiến lược bán lẻ trải nghiệm - nơi doanh thu không chỉ đến từ lần mua đầu tiên, mà là cả một hành trình gắn bó dài hạn.
