Không phải Afghanistan, Hoa Kỳ vẫn còn một cuộc chiến không hồi kết khác

Vừa qua, việc Taliban nhanh chóng giành quyền kiểm soát hoàn toàn Afghanistan và cảnh tượng hỗn loạn khi Hoa Kỳ rút quân và sơ tán khỏi quốc gia này cũng đồng thời rung chuông cảnh báo ở một quốc gia khác - nơi Washington đang có một “cuộc chiến không hồi kết” khác.

Việc rút lui của quân đội Mỹ khỏi Iraq có thể gây ảnh hưởng nhiều đến tình hình an ninh tại nước này. Ảnh AP

Những tương đồng và khác biệt giữa Baghdad và Kabul được các chính trị gia và chuyên gia Iraq nêu ra trong những ngày gần đây, trong đó nhiều người bày tỏ cảm giác sốc và hoang mang trước sự sụp đổ đột ngột của Hoa Kỳ ở Afghanistan.

Theo các phân tích, chính quyền ở Baghdad có nhiều điểm tương đồng với chính phủ vừa sụp đổ ở Kabul, vì Iraq vẫn trong tình trạng mong manh sau 18 năm liên quân do Hoa Kỳ đứng đầu tấn công rồi ở lại nước này. Và đây cũng cũng là một chính phủ trung ương không thể kiểm soát cả nước, trong khi tồn tại nhiều vấn đề như tham nhũng, bè phái và bất lực.

Kể từ năm 2003, Baghdad và Erbil – thủ phủ ở miền Bắc của người Kurd – đã nhận lượng viện trợ về tài chính và quân sự rất lớn của Hoa Kỳ và các đồng minh. Tuy nhiên, các lực lượng an ninh Iraq phần lớn do phương Tây đào tạo vẫn rất chia rẽ. Thêm vào đó, sự trung thành cũng như hiệu quả của họ vẫn còn là dấu hỏi. Điều này cũng không khác nhiều các lực lượng an ninh quốc gia do Hoa Kỳ đào tạo ở Afghanistan.

“Hiện tại có một nhóm cố vấn quân sự Hoa Kỳ ở Iraq với khoảng 2.500 người. Con số đó tương tự ở Afghanistan trước khi Mỹ rút”, PGS Ibrahim Al-Marashi, công tác tại ĐH San Marcos ở California, cho biết.

Từ thực tế đó, tâm lý dư luận Iraq hiện nay đang bị ảnh hưởng bởi tác động của việc Hoa Kỳ rút khỏi Afghanistan. Họ đang băn khoăn rằng liệu còn có thể tin Hoa Kỳ sẽ ở lại, và liệu điều gì sẽ xảy ra nếu họ rời đi?” PGS Al-Marashi nói.

Được biết, từ sau sự sụp đổ của chính phủ ở Kabul, giới chức Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng tình hình ở Iraq sẽ không như vậy.

Rút lui “rõ ràng không nằm trong tâm trí của Tổng thống Biden”, Đại sứ Hoa Kỳ ở Iraq Matthew Tueller nói với các phóng viên người Kurd tại Erbil ngày 11/8. Ông cũng hứa rằng Hoa Kỳ ở lại Iraq “trên chặng đường dài”.