Không nhận ra Khả Ngân

Buổi casting phim thu hút hơn 1.000 người tham dự, trong đó có những gương mặt quen thuộc như Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, NSƯT Tuyết Thu, Ngọc Tưởng, Long Đẹp Trai, Khả Ngân, Thùy Anh... Sau thời gian dài vắng bóng, Khả Ngân gây bất ngờ khi trở lại. Cô không trang điểm, mặc đồ bụi bặm để phù hợp với bối cảnh dự án mới. Cô từng tham gia một số bộ phim như Hậu duệ mặt trời, 100 ngày bên em, Lật mặt 2: Phim trường, Hai Phượng, 11 tháng 5 ngày, Gia đình mình vui bất thình lình... Có mặt tại buổi casting, Quách Ngọc Ngoan cho biết anh luôn chờ đợi dự án phù hợp để trở lại phim trường và thấy Trại buôn người có kịch bản thời sự, ê-kíp chất lượng nên muốn thử sức. Trước đó, anh xác nhận tham gia hai dự án điện ảnh là Thiên đường máu và Báu vật trời cho. Á hậu Minh Kiên và Á hậu Ngọc Hằng ở buổi casting phim. Minh Kiên nói cô tò mò, háo hức ngay khi thấy tên dự án Trại buôn người. Cô đã chuẩn bị tinh thần nhiệt huyết để tham gia buổi casting phim và được yêu cầu thử vai nạn nhân. Quách Ngọc Tuyên chia sẻ anh từng cast nhiều phim nhưng bất ngờ về quy mô, độ hoành tráng của Trại buôn người. Nam diễn viên dự đoán đây là bộ phim đáng xem. Theo ê-kíp, đây không chỉ là buổi casting thông thường mà là thử thách cam go, một mô hình sinh tồn có một không hai, mở ra chương mới cho thể loại phim hành động - tội phạm - xã hội tại Việt Nam. Là diễn viên có thể lực tốt và đam mê với bộ môn boxing, Thùy Anh tìm kiếm cơ hội ở Trại buôn người. Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh chia sẻ Trại buôn người được định vị là một bộ phim giải trí, đồng thời gióng lên hồi chuông về thực trạng buôn người đang diễn ra ở các khu vực giáp biên. Chính vì thế, những người làm phim không đi tìm những ngôi sao, mà đi tìm những “con người có khả năng sống thật, chiến đấu thật, và kể câu chuyện thật”. Nhà sản xuất Mèo Bích Trang cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng sự kiện này để PR phim. Nhưng khi hơn 1.000 con người tự nguyện đến, chúng tôi hiểu có hàng trăm người sẵn sàng cùng kể một câu chuyện đúng. Và chúng tôi sẽ tìm đủ cho mình 500 người - là 500 mảnh ghép, cùng chúng tôi hoàn thiện bộ phim này".