Không nhận ra Khả Ngân

Đỗ Quyên| 13/08/2025 16:43

Sau thời gian tạm dừng đóng phim, Khả Ngân gây chú ý khi đi thử vai cho dự án "Trại buôn người". Cô xuất hiện cùng dàn diễn viên kỳ cựu như Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, NSƯT Tuyết Thu, Ngọc Tưởng...

kha-ngan-905.jpg
Buổi casting phim thu hút hơn 1.000 người tham dự, trong đó có những gương mặt quen thuộc như Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, NSƯT Tuyết Thu, Ngọc Tưởng, Long Đẹp Trai, Khả Ngân, Thùy Anh...
kha-ngan-2.jpg
Sau thời gian dài vắng bóng, Khả Ngân gây bất ngờ khi trở lại. Cô không trang điểm, mặc đồ bụi bặm để phù hợp với bối cảnh dự án mới. Cô từng tham gia một số bộ phim như Hậu duệ mặt trời, 100 ngày bên em, Lật mặt 2: Phim trường, Hai Phượng, 11 tháng 5 ngày, Gia đình mình vui bất thình lình...
quach-ngoc-ngoan-2235.jpg
Có mặt tại buổi casting, Quách Ngọc Ngoan cho biết anh luôn chờ đợi dự án phù hợp để trở lại phim trường và thấy Trại buôn người có kịch bản thời sự, ê-kíp chất lượng nên muốn thử sức. Trước đó, anh xác nhận tham gia hai dự án điện ảnh là Thiên đường máuBáu vật trời cho.
a-hau-minh-kien-1-676.jpg
Á hậu Minh Kiên và Á hậu Ngọc Hằng ở buổi casting phim.
ban-sao-cua-a-hau-minh-kien-110.jpg
Minh Kiên nói cô tò mò, háo hức ngay khi thấy tên dự án Trại buôn người. Cô đã chuẩn bị tinh thần nhiệt huyết để tham gia buổi casting phim và được yêu cầu thử vai nạn nhân.
quach-ngoc-tuyen-8290.jpg
Quách Ngọc Tuyên chia sẻ anh từng cast nhiều phim nhưng bất ngờ về quy mô, độ hoành tráng của Trại buôn người. Nam diễn viên dự đoán đây là bộ phim đáng xem.
ngoc-tuong.jpg
Theo ê-kíp, đây không chỉ là buổi casting thông thường mà là thử thách cam go, một mô hình sinh tồn có một không hai, mở ra chương mới cho thể loại phim hành động - tội phạm - xã hội tại Việt Nam.
thuy-anh-9248.jpg
Là diễn viên có thể lực tốt và đam mê với bộ môn boxing, Thùy Anh tìm kiếm cơ hội ở Trại buôn người.
hoang-kim-ngoc-1-244.jpg
Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh chia sẻ Trại buôn người được định vị là một bộ phim giải trí, đồng thời gióng lên hồi chuông về thực trạng buôn người đang diễn ra ở các khu vực giáp biên. Chính vì thế, những người làm phim không đi tìm những ngôi sao, mà đi tìm những “con người có khả năng sống thật, chiến đấu thật, và kể câu chuyện thật”.
dinh-hieu-banh-gio-1-7717.jpg
Nhà sản xuất Mèo Bích Trang cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng sự kiện này để PR phim. Nhưng khi hơn 1.000 con người tự nguyện đến, chúng tôi hiểu có hàng trăm người sẵn sàng cùng kể một câu chuyện đúng. Và chúng tôi sẽ tìm đủ cho mình 500 người - là 500 mảnh ghép, cùng chúng tôi hoàn thiện bộ phim này".
Theo tienphong.vn
https://tienphong.vn/khong-nhan-ra-kha-ngan-post1768931.tpo
Copy Link
https://tienphong.vn/khong-nhan-ra-kha-ngan-post1768931.tpo
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Showbiz
            Không nhận ra Khả Ngân
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO