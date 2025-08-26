Không nhận ra Hoa hậu Vbiz sau 4 năm ly hôn chồng Việt kiều, từng bị bệnh khiến ngoại hình biến đổi

Sau biến cố hôn nhân, Hoa hậu Trương Tri Trúc Diễm gần như lặn mất tăm, không còn hoạt động trong showbiz Việt mà chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phim và quảng cáo tại Mỹ.

Mới đây, người đẹp khiến dân tình không khỏi trầm trồ khi đăng tải loạt khoảnh khắc đầy nóng bỏng trên trang cá nhân.

Thả dáng trong bộ bikini 2 mảnh bé xíu, người đẹp 8X tự tin phô diễn đường cong, thần thái đầy rạng rỡ, tạo nên khung hình đẹp "rụng tim" bên bờ biển.

Có một khoảng thời gian, Trúc Diễm từng bị đồn đoán phẫu thuật thẩm mỹ vì ngoại hình biến đổi. Tuy nhiên, người đẹp giải thích đây là biến chứng của bệnh cường giáp. Căn bệnh phát hiện đột ngột từng khiến người đẹp có gương mặt khá "tây" bị mắt lồi, giảm cân nhanh, người sưng...