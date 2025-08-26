Không nhận ra Hoa hậu Vbiz sau 4 năm ly hôn chồng Việt kiều, từng bị bệnh khiến ngoại hình biến đổi

Sau biến cố hôn nhân, Hoa hậu Trương Tri Trúc Diễm gần như lặn mất tăm, không còn hoạt động trong showbiz Việt mà chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phim và quảng cáo tại Mỹ.
Mới đây, người đẹp khiến dân tình không khỏi trầm trồ khi đăng tải loạt khoảnh khắc đầy nóng bỏng trên trang cá nhân.
Thả dáng trong bộ bikini 2 mảnh bé xíu, người đẹp 8X tự tin phô diễn đường cong, thần thái đầy rạng rỡ, tạo nên khung hình đẹp "rụng tim" bên bờ biển.
Có một khoảng thời gian, Trúc Diễm từng bị đồn đoán phẫu thuật thẩm mỹ vì ngoại hình biến đổi. Tuy nhiên, người đẹp giải thích đây là biến chứng của bệnh cường giáp. Căn bệnh phát hiện đột ngột từng khiến người đẹp có gương mặt khá "tây" bị mắt lồi, giảm cân nhanh, người sưng...
Bẵng đi một thời gian, người đẹp khiến dân tình không khỏi trầm trồ trước vẻ ngoài hiện tại. Sau quá trình chữa bệnh và ổn định cuộc sống riêng, Trúc Diễm đã lấy lại sắc vóc.
Người đẹp được nhận xét ngày càng tươi trẻ, ghi điểm bởi nhan sắc thăng hạng và vẫn giữ được body cuốn hút như ngày nào. Được biết, khi rảnh rỗi, người đẹp dành thời gian tập thể thao, chạy bộ, leo núi mới có được vóc dáng như hiện tại.
Trương Tri Trúc Diễm sinh năm 1987, sở hữu nét đẹp lai đặc trưng với sống mũi cao, gương mặt thon gọn. Người đẹp từng đoạt Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2005. Sau đó, cô đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Trái Đất 2007, đoạt giải Người đẹp thời trang. Năm 2011, người đẹp 8x là đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Quốc tế và lọt vào top 15.
Trúc Diễm cũng được đánh giá là người đẹp có học thức cao. Cô tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại Singapore, thành thạo tiếng Anh, tiếng Hàn, giao tiếp được bằng tiếng Trung.
Năm 2015, khi sự nghiệp đang phát triển, cô bất ngờ "theo chồng bỏ cuộc chơi", kết hôn cùng bạn trai Việt kiều.
Tháng 6/2021, cả hai sang Mỹ định cư, tận hưởng cuộc sống bình yên và kín tiếng. Tuy nhiên, chỉ 6 tháng sau khi sang Mỹ, Trúc Diễm gây bất ngờ khi xác nhận ly hôn.
Cô nói mối quan hệ với chồng có những bất đồng không thể hàn gắn. Trúc Diễm khẳng định dù chia tay nhưng cô và chồng cũ vẫn xem nhau là bạn.
Biến cố đời tư khiến Trúc Diễm có nhiều thay đổi. Người đẹp từng cho rằng với cô, cuộc sống độc thân cũng có những niềm vui và cô không thấy thiếu thốn tình cảm.
"Nếu định mệnh cho tôi một người phù hợp thì sẽ thêm hạnh phúc. Còn không, tôi cũng thấy đủ rồi", người đẹp bộc bạch
Thời gian qua, Trúc Diễm cũng chia sẻ nhiều khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống bình yên, đi du lịch khắp nơi cùng với bạn bè trên mạng xã hội.