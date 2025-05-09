Không nhận ra Angelina Jolie

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 8 tại Liên hoan phim quốc tế Santa Barbara, Angelina Jolie hiếm hoi nói về công việc của những người con. Nữ diễn viên nói các con không có hứng thú theo đuổi diễn xuất.

"Tôi luôn muốn các con theo đuổi sự nghiệp điện ảnh. Tôi muốn con biết rằng sinh ra trong gia đình làm nghệ thuật rất tuyệt vời, có cơ hội được sáng tạo, làm nhiều thứ. Nhưng chúng lại không hứng thú", nữ diễn viên nói.

Angelina Jolie giải thích các con không có tố chất người nổi tiếng, nhất là Shiloh "rất ghét nghề diễn viên". Cô cho rằng điều này trông ngớ ngẩn.

Mặc dù các con cô không hứng thú với diễn xuất, Angelina Jolie nói họ có cách thể hiện sự sáng tạo riêng, từ việc làm trợ lý trên phim trường đến công việc liên quan đến điện ảnh.

“Có đứa hứng thú công việc trên phim trường, số còn lại thích nhảy múa, vẽ tranh, yêu thích sân khấu hơn. Nhưng cuối cùng không đứa nào thích đóng phim điện ảnh cả", nữ diễn viên chia sẻ thêm.