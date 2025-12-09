Không ngọn núi nào đủ cao với người Sherpa

Phunuru nói tiếp: “Tôi quyết định ghi tên vào khóa đào tạo khi chứng kiến một người leo núi bị say độ cao. Bằng dây thoát hiểm, chỉ mất 40 phút ông ấy được đưa xuống chỗ có thể thở bình thường trong lúc nếu theo cách của chúng tôi, phải mất hơn 3 giờ nhưng chưa chắc nạn nhân đã còn sống”.

Ông Phunuru, từng 13 lần đặt chân lên đỉnh Everest nói: “Thoạt đầu, suy nghĩ của tất cả chúng tôi là việc leo núi Everest cũng như những ngọn núi khác ở dãy Hymalaya đã rất quen thuộc. Vì vậy tại sao lại cần học?” nhưng sau đó ông nhận thấy rằng việc xuống núi bằng dây với những chiếc móc giúp hãm tốc độ sẽ rút ngắn thời gian nếu so với phương pháp mà người Sherpa vẫn làm là dò dẫm từng bước một, hoặc khi băng qua những khe nứt sâu hun hút của sông băng, chiếc thang bằng nhôm tổng hợp an toàn hơn rất nhiều so với chiếc thang tre truyền thống.

Do cơ thể đã quen với độ cao và không khí loãng, người Sherpa có lợi thế khi leo núi Everest mà không cần phải qua đào tạo. Tuy nhiên nhiều người lại lúng túng khi sử dụng những thiết bị kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn cho chính bản thân và những người khác cùng các phương pháp cứu hộ khi gặp tai nạn nên Hiệp hội các nhà leo núi thế giới đã tổ chức những khóa huấn luyện cho người Sherpa.

Hiện tại, số lượng người Sherpa dẫn đường lên đỉnh Everest đã lên đến con số 300, trong đó 130 người lên hơn 10 lần. Hai phụ nữ đạt kỷ lục này là Yangzum, 11 lần và Neima, 12 lần. Khi được kênh truyền hình National Georgraphic phỏng vấn, Yangzum không dấu được vẻ bẽn lẽn: “Tôi thấy chuyện đó cũng thường thôi. Hồi còn bé, tôi vẫn theo mẹ tôi đi bộ từ làng Phortse ở độ cao hơn 3.400m xuống chợ rồi quay về nên khi leo núi Everest, tôi thấy nó chỉ cao hơn… một chút!”, còn với Neima thì: “Lý do chúng tôi làm công việc đẫn đường lên núi là vì tiền. Không có tiền thì không thể lo cho gia đình. Chúng tôi ít được học hành và máy tính xách tay là một cái gì đó xa quá tầm với. Nếu muốn tiếp cận với thế giới văn minh, cách duy nhất của chúng tôi là leo, leo lên và tiếp tục leo nữa…”.

Chung quanh dãy Hymalaya nơi có ngọn Everest, chỉ mỗi thung lũng Khumbu là chỗ mà người Sherpa có thể kiếm tiền bằng cách nuôi bò Tây Tạng, trồng khoai tây nhưng hiện tại, không ít thanh niên đã theo nghề leo núi. Wazing, một thiếu niên 16 tuổi nói: “Cháu được biết mật độ oxy trên đỉnh Everest chỉ bằng 1/3 so với mực nước biển và điều đó sẽ khiến cháu và người leo núi khó thở hơn, thậm chí là không thở được.

Để thích nghi với độ cao và thiếu oxy, người leo núi phải trải qua quá trình luyện tập bền bỉ trong thời gian dài.

Tuy nhiên để kiếm sống, cháu đã cố gắng thích nghi và đã lên được độ cao 7.400m mà chưa cần đến bình oxy”. Theo cơ sở dữ liệu của Himalaya, từ 1960 đến nay đã có 122 người Nepal chết khi leo núi, trong đó 80% là dân Sherpa. Tất cả nguyên nhân dẫn đến tử vong là do tuyết lở, té ngã xuống vực sâu, băng tan khiến nước cuốn đi mất tích chứ chưa ai chết vì kiệt sức, tê cóng hay say độ cao.

Ông Panuru, người đã 13 lần đặt chân lên đỉnh Everest nói: “Hầu như tất cả người nước ngoài đều ngạc nhiên về sức chịu đựng của dân Sherpa nhưng với chúng tôi, đó là điều bình thương vì chúng tôi đã quen như vậy, từ đời này sang đời khác”.

Có lần một nhà leo núi người Pakistan cho Panuru biết ông ấy đã từng leo núi Lambha Pahar, hay còn gọi là K-2, cao 8.600m và cực kỳ hiểm trở, nằm giáp biên giới Pakistan - Trung Quốc thì Panuru cười: “Nghĩa là nó vẫn thấp hơn Everest 248m nhưng thưa ông, 1 mét lên núi Everest đồng nghĩa với 1 mét đến gặp tử thần!”.

Riêng với Pasang Kanchi, cô gái 21 tuổi đã cùng cha và anh trai lên đỉnh Everest thì cho biết vẫn còn 200 xác chết của những nạn nhân không may thiệt mạng khi chinh phục nóc nhà thế giới, nằm rải rác sau những hốc đá, những tảng băng vĩnh cửu: “Đó là một lời nhắc nhở tôi về sự cẩn thận và tính an toàn nhưng ở một phương diện khác, tôi muốn nói rằng phụ nữ Nepal có thể làm được những việc mà trước đây chỉ dành cho nam giới. Chẳng có ngọn núi nào đủ cao với người Sherpa!”…

VŨ CAO

Theo Traveller﻿