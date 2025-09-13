Không lấy chồng, 2 chị em U80 ở TPHCM bán 50 bánh bao mỗi ngày nuôi nhau

Tủ bánh bao của chị em bà Lan nằm trên đường Đoàn Văn Bơ, phường Xóm Chiếu, TPHCM. Ảnh: Hà Nguyễn

Bánh bao ‘hai chị em’

Buổi sáng, mặc cho nắng chiếu vào người, bà Giang Mỹ Lan (76 tuổi, phường Xóm Chiếu, TPHCM) vẫn ngồi lặng lẽ trước hiên nhà. Ánh mắt bà dõi theo dòng người qua lại, mong có ai ghé mua ủng hộ những chiếc bánh bao nóng hổi.

Trong nhà, bà Lương Mỹ (69 tuổi, em bà Lan) chậm rãi nhào, lăn bột. Thấy có khách đến, bà dừng tay, ra chào với nụ cười hiền. Vừa mở nắp nồi hấp nghi ngút khói, bà vừa giới thiệu đây là bánh bao do mình tự tay chế biến theo truyền thống.

Bà Mỹ cho biết 2 chị em bà đã bán bánh bao từ thời con gái. Ảnh: Hà Nguyễn

Bà Mỹ kể: “Chị em tôi bán phở từ thời thanh xuân, bánh bao là bán thêm chứ không phải món chính. Về già, chúng tôi không còn đủ sức bán phở nữa nên bán bánh bao. Công việc này cũng vất vả nhưng phù hợp tuổi tác, sức khỏe của chúng tôi hơn”.