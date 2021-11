Không khí lạnh mạnh tăng cường, Bắc Bộ có nơi dưới 5 độ C

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên trong 5-7 ngày tới, Bắc Bộ duy trì trạng thái đêm không mưa, ngày nắng; sáng sớm có sương mù.

Từ đêm 1/12, nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm mạnh, phổ biến 11-14 độ C, vùng núi từ 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C; trời rét. Vùng núi cao khả năng xuất hiện sương muối.