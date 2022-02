Không khí lạnh mạnh liên tục được bổ sung

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ ngày 3-5/2 (từ mùng 3- 5 Tết) khu vực Bắc Bộ, có mưa vài nơi, trời rét đậm, rét hại; riêng vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; cao nhất 14-17 độ C. Từ đêm 5-6/2 (từ đêm 5- 6 Tết), có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trời rét đậm, rét hại. Từ ngày 6/2 nhiệt độ có xu hướng tăng chậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C, cao nhất 15-18 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ ngày 3-6/2 (từ mùng 3- 6 Tết) có mưa vài nơi, riêng từ đêm 3-5/2, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, trời rét, phía Bắc từ ngày 3-5/2 có rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 11-14 độ C, phía Nam 16-19 độ C; cao nhất phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam 19-22 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ ngày 3-6/2 (từ mùng 3- 6 Tết) có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ đêm 3-6/2 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-25 độ C; cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 29-32 độ C.Khu vực Tây Nguyên, từ 3-6/2 (từ mùng 3- 6 Tết), ít mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ, từ ngày 3-6/2 (từ mùng 3- 6 Tết), ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 31-34 độ C.