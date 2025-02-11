Không khí lạnh bắt đầu tràn về dồn dập, miền Bắc chìm trong mưa rét kéo dài

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay (2/11), không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc Bắc Bộ. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc khu vực Đông Bắc Bộ.

Sau đó, không khí lạnh tăng cường liên tục, mở rộng vùng ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.