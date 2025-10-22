Không gian vô giá

Hôm 18/10, tại cuộc hội nghị tổng kết 50 năm văn học - nghệ thuật Tp.HCM, Bí thư thành phố này đã thông tin về việc ban thường vụ thành ủy và cá nhân ông đã quyết định lấy hai khu đất vàng bến Nhà Rồng và số 1 Lý Thái Tổ làm công viên và không gian văn hóa đã làm... sửng sốt nhiều người, và sau đấy là lan tỏa sự đồng tình, sự ủng hộ, vui mừng không chỉ ở Tp.HCM mà là cả nước.

Lâu nay ở nước ta, nhất là khi đô thị phát triển, thì đất vàng dành cho cao ốc, cho các khối bê tông ngất ngưởng để... nhốt người trong đó.

Mà chả cứ đất vàng, cứ chỗ nào có đất, còn đất, thì nơi ấy không dành cho sinh hoạt công cộng. Thì tới bờ biển kia, có nơi còn bị bít lại, không cho dân sở tại xuống tắm,...

Đừng nói công viên, không gian văn hóa, ngay trường học, các cơ sở y tế cũng thế.