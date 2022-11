Không gian văn hóa 'đáng tiền' từ nhà máy hoang phế

Khách đến Complex 01 bây giờ đa số là người trẻ. Không nhiều người trong số họ hình dung được, trước khi có hình dạng “chất chơi” như bây giờ, nó chỉ là một nhà máy in bị bỏ hoang. Sau khi được cải tạo, biến đổi công năng, địa điểm này trở thành một tổ hợp văn hóa, sáng tạo mà các cẩm nang du lịch xếp vào danh sách “phải đến” ở Hà Nội.

“Bố tôi ngày xưa làm công nhân in ở đây. Nhà tôi ở đầu ngõ bên kia. Thuở nhỏ, tôi đi mòn chân ở khu này, ngõ ngách nào cũng biết. Về sau bố mất, cả nhà tôi chuyển về quê mẹ ở Phú Yên. Tôi đã về lại đây hai lần. Lần trước nghe nói nhà máy sắp bị đập bỏ. Lần này nghe hàng xóm cũ bảo đã thay da đổi thịt. Đúng là con cái chúng ta giỏi thật. Không ngờ người ta làm được một nơi đẹp như thế này trên nền cái nhà máy cũ ấy”. Ông Nguyễn Văn Tùng (75 tuổi) cho biết.

Một địa chỉ khác, cũng được hồi sinh trên nền nhà máy cũ là 282 Workshop (156 Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên). Tiền thân của 282 Workshop là nhà máy mũ cối có từ những năm 70 của thế kỷ trước. Anh Hoa Tuấn Khang, kiến trúc sư chính thiết kế 282 Workshop cho biết: “Từ một không gian chết do nhà máy cũ đã chuyển đi, chúng tôi chuyển nó thành một sân chơi sáng tạo cộng đồng; đưa không gian xanh vào, tạo khoảng thở giữa một rừng bê tông. Sự chuyển đổi này không chỉ nhận được ủng hộ của các nghệ sĩ, mà dân cư xung quanh cũng rất thích thú”.

Complex 01 và 282 Workshop chỉ là hai ví dụ cho việc tái thiết không gian công nghiệp của Hà Nội. Trong vòng 5 năm tới, Thủ đô đang có kế hoạch di dời 9 cơ sở công nghiệp cũ gồm: Cty In báo Nhân Dân Hà Nội; Cty TNHH một thành viên In báo Hà Nội mới; Nhà máy Bia Hà Nội - Tổng Cty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội; Cty TNHH một thành viên Thuốc lá Thăng Long; Cty TNHH một thành viên In và Thương mại Thông tấn xã Việt Nam; Nhà máy xe lửa Gia Lâm - Cty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội; Tổng kho xăng dầu Đức Giang; Cty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Nông nghiệp; Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam.

Thực tế, mặc dù được đánh giá cao về giá trị văn hóa, lịch sử, các nhà máy này vẫn thường gắn với hình ảnh cũ nát, tồi tàn, ô nhiễm do việc sử dụng công nghệ lạc hậu, một số thì bị bỏ hoang trong thời gian dài.

Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 130 về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp trong nội thành Hà Nội. Theo đó, các quỹ đất này được “ưu tiên phát triển, xây dựng các công trình công cộng, cây xanh...; không làm tăng chất thải cho khu vực nội thành; không được sử dụng để xây dựng chung cư cao tầng sai quy hoạch”.

Làm gì với các di sản cũ?