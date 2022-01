Không gian sống tinh tế ở Tây Hồ của NSND Lê Khanh

Hàng ngày, nữ nghệ sĩ chăm sóc các cây nhỏ xinh trong vườn. Chỉ cần một cây ra nhành hoa, đậu chút quả đã khiến Lê Khanh vui cả ngày.

Sân thượng là nơi NSND Lê Khanh yêu thích. Mỗi sáng thức dậy, khi lên khu thờ cúng tổ tiên, nhìn ra vườn hồng trăm hoa đua nở là khiến chị cảm thấy ấm áp.