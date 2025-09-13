Không gian sinh thái của ngôi nhà vườn 400m2 ở miền Tây

Công trình được thiết kế để giải quyết bài toán cân bằng giữa kiến trúc với tự nhiên, giữa tính hiện đại của công trình và bản sắc địa phương; giữa lối sống của một đa thế hệ.

Ngôi nhà được chia thành hai khối liền kề, đây không chỉ là giải pháp về mặt không gian, mà còn tạo ra một triết lý sống. Mỗi khối nhà đại diện cho sự độc lập, cho phép mỗi thế hệ có không gian riêng để nghỉ ngơi và làm việc. Tuy vậy, hai khối nhà không hề tách biệt mà kết nối một cách duyên dáng qua hành lang, nhà thủy tạ và các khoảng sân chung. Đồng thời cũng kết nối với bối cảnh tự nhiên chung.