Không gian sinh thái của ngôi nhà vườn 400m2 ở miền Tây

Công trình được thiết kế để giải quyết bài toán cân bằng giữa kiến trúc với tự nhiên, giữa tính hiện đại của công trình và bản sắc địa phương; giữa lối sống của một đa thế hệ.
Ngôi nhà được chia thành hai khối liền kề, đây không chỉ là giải pháp về mặt không gian, mà còn tạo ra một triết lý sống. Mỗi khối nhà đại diện cho sự độc lập, cho phép mỗi thế hệ có không gian riêng để nghỉ ngơi và làm việc. Tuy vậy, hai khối nhà không hề tách biệt mà kết nối một cách duyên dáng qua hành lang, nhà thủy tạ và các khoảng sân chung. Đồng thời cũng kết nối với bối cảnh tự nhiên chung.
Những không gian đệm đóng vai trò như trái tim của ngôi nhà, là nơi giao thoa của ánh sáng, không khí và cảm xúc. Chúng không chỉ là lối đi mà còn là điểm gặp gỡ, nơi mọi thành viên quây quần, thúc đẩy sự tương tác mạnh mẽ. Hướng đến việc xóa nhòa ranh giới cố định giữa không gian bên trong và bên ngoài. Hệ thống bảy khoảng sân lớn nhỏ và mái hiên dốc chạy dài giúp điều tiết ánh sáng, đối lưu không khí đồng thời mở ra một trải nghiệm không gian liên tục.
Cao độ sàn nhà không đổi từ ngoài hiên vào đến bên trong giúp tạo ra sự liền lạc tuyệt đối, cả về thị giác lẫn cảm giác. Mọi khoảng cách dường như không còn, biến ngôi nhà thành một phần của cảnh quan, nơi con người và thiên nhiên hòa làm một. Hệ cột tròn và tường ngăn được bố trí linh hoạt, phá vỡ cấu trúc mặt tiền truyền thống tạo ra những khoảng đặc - rỗng đầy bất ngờ.
Để hài hòa với tự nhiên đồng thời tận dụng và khắc phục những điểm mạnh - yếu của thời tiết, bê tông được sử dụng như chất liệu chính. Bề mặt được lý tinh xảo để giữ lại vẻ đẹp nguyên bản, mộc mạc.
Thiết kế là sự giao thoa tinh tế giữa kiến trúc, ánh sáng và thiên nhiên với mục tiêu đắp xây một tổ ấm trọn vẹn cho gia đình ba thế hệ.