Không gian mạng đem lại nhiều lợi ích nhưng chưa an toàn

Việc tạo lập niềm tin trong kỷ nguyên số trước những thách thức mới từ không gian mạng đã trở thành vấn đề cấp bách của các tổ chức, cá nhân và của quốc gia.

Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức đối với an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội đến không gian mạng. Mỗi năm hàng chục ngàn hệ thống thông tin trọng yếu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bị tấn công, cài mã độc, đánh cắp thông tin, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và thiệt hại về kinh tế.

Tình hình tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động trên môi trường mạng cũng gia tăng. Các hoạt động tội phạm có tổ chức, thu thập dữ liệu cá nhân đang diễn ra trên quy mô lớn.

Từ thực trạng trên, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh cho biết, việc bảo vệ các thông tin trọng yếu và bảo vệ dữ liệu là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức và người dân.

Do đó, cần tăng cường hợp tác công tư để huy động tiềm lực của cộng đồng doanh nghiệp và mọi thành phần trong xã hội để đảm bảo an toàn, an minh mạng, bảo vệ dữ liệu, hệ thống thông tin trọng yếu và phòng chống tội phạm mạng hướng tới xây dựng một thế giới số an toàn lành mạnh, góp phần thúc đẩy an ninh kinh tế số.

Đồng quan điểm, Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng (Bộ tư lệnh 86), Bộ Quốc Phòng cũng cho rằng, thực tiễn không gian mạng đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội và trong điều hành đất nước.