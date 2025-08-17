Không gian ấm cúng mộc mạc của căn hộ 62m2 hai phòng ngủ

Căn hộ 65m2 được thiết kế nội thất theo phong cách hiện đại nhưng ấm cúng và phảng phất tinh thần hoài niệm, mộc mạc. Căn hộ nhỏ nhưng đầy đủ với phòng khách, bếp, hai phòng ngủ, phòng làm việc và khu vệ sinh.

Phòng khách được thiết kế cạnh cửa sổ lớn lấy ánh sáng tự nhiên. Nội thất bao gồm sô pha đơn giản, ghế lười, kệ trang trí và ti vi. Cây xanh được bố trí xen kẽ tạo cảm giác dễ chịu.