Không gian ấm cúng mộc mạc của căn hộ 62m2 hai phòng ngủ

Thúy Hiền| 17/08/2025 10:48

Tổ ấm 65m2 là nơi để gia chủ trở về trong bầu không khí mộc mạc và đong đầy hơi ấm gia đình.

Căn hộ 65m2 được thiết kế nội thất theo phong cách hiện đại nhưng ấm cúng và phảng phất tinh thần hoài niệm, mộc mạc. Căn hộ nhỏ nhưng đầy đủ với phòng khách, bếp, hai phòng ngủ, phòng làm việc và khu vệ sinh.

fb-img-1755231143908.jpg
fb-img-1755231169967.jpg

Phòng khách được thiết kế cạnh cửa sổ lớn lấy ánh sáng tự nhiên. Nội thất bao gồm sô pha đơn giản, ghế lười, kệ trang trí và ti vi. Cây xanh được bố trí xen kẽ tạo cảm giác dễ chịu.

fb-img-1755231090080.jpg
fb-img-1755231102813.jpg

Tiếp giáp với khu phòng khách là bàn ăn và bếp. Được thiết kế hiện đại, tinh gọn cho cuộc sống gia đình thoải mái, tiện nghi.

fb-img-1755231107572.jpg
fb-img-1755231099579.jpg
fb-img-1755231092514.jpg
fb-img-1755231100917.jpg

Sự kết hợp giữa tông màu trắng và gỗ óc chó đem lại sự ấm cúng cũng như cảm giác sạch sẽ cho khu vực bếp. Các hệ tủ kín giúp lưu trữ đồ đạc hiệu quả.

fb-img-1755231131210.jpg
fb-img-1755231135851.jpg
fb-img-1755231158619.jpg

Phòng làm việc kết hợp phòng ngủ được thiết kế tối giản và đa năng, để vừa làm việc hiệu quả, nghỉ ngơi uống trà đọc sách hoặc chuyển thành chỗ ngủ với hệ giường phản.

fb-img-1755231162193.jpg
fb-img-1755231148075.jpg
fb-img-1755231177734.jpg

Phòng ngủ Master kín đáo hơn khi đi qua hành lang, được thiết kế đơn giản cho hoạt động nghỉ ngơi nhưng cũng gây ấn tượng với chiếc giường bay.

fb-img-1755231171937.jpg
fb-img-1755231181766.jpg

Theo tienphong.vn
https://tienphong.vn/khong-gian-am-cung-moc-mac-cua-can-ho-62m2-hai-phong-ngu-post1769443.tpo
