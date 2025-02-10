Không gì cản được Phạm Băng Băng

Tuy nhiên, nỗ lực diễn xuất của Phạm Băng Băng rất mạnh mẽ. Cô tăng 10 kg để đóng vai người phụ nữ nghèo, tích cực học lội ruộng cấy lúa, học cách sống như một nông dân ăn mặc xuề xòa để hóa thân vào nhân vật.

Phạm Băng Băng buộc phải tìm kiếm cơ hội diễn xuất tại nước ngoài như Mỹ, Hàn Quốc... Tuy nhiên, các tác phẩm này không gây tiếng vang. Vì vậy, nhiều người cho rằng sự nghiệp điện ảnh của nữ diễn viên đã chấm hết, nữ diễn viên chỉ có thể dựa vào việc điều hành công ty mỹ phẩm để kiếm sống.

Mẹ Đất lấy bối cảnh chính trị bất ổn cuối những năm 1990, kể về câu chuyện của Phụng Âm - góa phụ sống tại một ngôi làng phía bắc Malaysia. Ban ngày Phụng Âm làm ruộng, ban đêm hoá thân thành một pháp sư, được dân làng tôn kính như là "Mẹ Bhumi". Khi tranh chấp ruộng đất của người dân bản địa leo thang, những hiện tượng kỳ lạ hoành hành khắp làng và bí ẩn về cái chết của chồng cô lại một lần nữa được hé lộ. Phụng Âm sử dụng sức mạnh khéo léo của mình để đối đầu thế lực đen tối cấu kết giữa chính trị và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, trong khi Phạm Băng Băng liên tiếp được đề cử giải thưởng lớn, Chương Tử Di nhận thất bại liên tiếp. Cô bị loại khỏi đề cử giải điện ảnh Kim Kê. Tác phẩm Tương viên lộng do Chương Tử Di đóng chính cũng không lọt vào danh sách tranh giải cuối của Liên hoan phim quốc tế Tokyo.

Phạm Băng Băng khiến Chương Tử Di bị chê cười.

Phạm Băng Băng từng đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc LHP quốc tế Tokyo (2010) với tác phẩm Quan âm sơn, nhưng Chương Tử Di chưa từng chiến thắng ở giải này. Vì cả hai cùng nằm trong nhóm Bát đại hoa đán (Châu Tấn, Chương Tử Di, Triệu Vy, Từ Tịnh Lôi, Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, Thang Duy, Thư Kỳ), cùng trở lại với dự án mới nên truyền thông có sự so sánh hai nghệ sĩ với nhau.