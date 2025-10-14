Liên tục cập nhật:

Phút 90+5: Hết giờ﻿

Tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu 1-0 trước Nepal.﻿

Đây là trận đấu mà tuyển Việt Nam chơi không tốt, đặc biệt trong hiệp 2. Rất may Nepal cũng không quá mạnh để gỡ hoà﻿

Phút 90+4: Gia Hưng bỏ lỡ ﻿

Gia Hưng đối mặt với khung thành nhưng dứt điểm đi ra ngoài﻿

Phút 90+2: Đức Chiến bỏ lỡ ﻿

Hai Long chuyền đẹp để Đức Chiến đối mặt, nhưng pha dứt điểm lại không thắng được thủ môn Nepal dù cơ hội là mười mươi﻿

Phút 90: Hiệp 2 có 4 phút bù giờ﻿

Phút 84: Nepal suýt gỡ hoà﻿

Pha phá hụt bóng của Hiểu Minh tạo cơ hội cho một cầu thủ Nepal đối mặt 1-1 với Trung Kiên.﻿

Rất may, pha dứt điểm lại không chính xác﻿

Phút 80: Tuyển Việt Nam vẫn đang bế tắc﻿

Phút 78: Tuyển Việt Nam thay người

Quang Vinh rời sân, Văn Khang vào thay﻿

Phút 77: Cơ hội﻿

Hai Long đột phá, nhưng phía trong không có quá nhiều bóng áo trắng nhận đường chuyền của đồng đội﻿

Phút 74: Đình Bắc đưa bóng dội cột dọc﻿

Thủ môn Nepal mắc lỗi, bóng đến chân của Quang Vinh, đường chuyền sau đó đưa Đình Bắc vào thế trống trải.﻿

Nhưng, pha dứt điểm lại đi đúng cột dọc bật ra ngoài﻿

Phút 70: Tiến Linh rời sân﻿