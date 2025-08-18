Không được đi cùng bạn gái, cụ ông 81 tuổi 'thiêu rụi' viện dưỡng lão

Đỗ An| 18/08/2025 17:01

MALAYSIA - Một cụ ông 81 tuổi, được xác định là nghi phạm chính trong vụ phóng hỏa tại một viện dưỡng lão ở thị trấn Kaki Bukit, quận Padang Besar, bang Perlis.

Giới chức địa phương cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 sáng 14/8. Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ hỏa hoạn xuất phát từ sự bức xúc của một cụ ông 81 tuổi với một nhân viên trong viện dưỡng lão.

689py;ioulk.j.jpg
Ảnh: MSN

"Khi một nhân viên trong viện dưỡng lão chuẩn bị đưa cụ ông tới bệnh viện ở Kangar để lấy máy trợ thính, thì cụ ông đề nghị được đi cùng một cụ bà 72 tuổi, cũng sống trong viện. Do quy định không cho phép nên đề nghị này lập tức bị từ chối", ông Mohd Shokri Abdullah, trợ lý cảnh sát trưởng quận Padang Besar, cho biết.

Hình ảnh được trích xuất từ camera giám sát cho thấy ngay sau khi bị từ chối, cụ ông đã vào phòng chứa đồ lấy bình nhiên liệu dùng cho máy cắt cỏ cùng bật lửa, phóng hỏa từ khu vực bếp khiến ngọn lửa lan sang sảnh chính.

Dù nhanh chóng được phát hiện và khống chế, song vụ cháy vẫn khiến khoảng 50% diện tích viện dưỡng lão bị thiêu rụi, nhiều tài sản không thể cứu vãn. Theo ước tính, viện dưỡng lão bị thiệt hại khoảng 250.000 Ringgit (hơn 1,5 tỷ đồng).

Sau khi bị bắt giữ, nghi phạm đã được tại ngoại nhờ nộp tiền bảo lãnh. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra theo Mục 435 Bộ luật Hình sự Malaysia về tội phóng hỏa gây thiệt hại tài sản.

Theo vietnamnet.vn
