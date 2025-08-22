Không đòi được tiền, tài xế taxi đá vào mặt khiến khách hàng ngã ngửa tử vong

Sau một hồi đôi co, đòi tiền không được, Lộc bực tức đá vào mặt anh N. làm nạn nhân ngã ngửa về phía sau, co giật, bất tỉnh. Thấy vậy, Lộc cùng người dân đưa anh Ngân tới bệnh viện quận 12 cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã chết trước khi đến bệnh viện.

Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Lộc thừa nhận hành vi phạm tội nhưng sau đó lại thay đổi lời khai, không nhận tội. Tuy nhiên, qua dữ liệu hình ảnh trích xuất từ camera, lời khai của các nhân chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ quy kết Vũ Hà Tuấn Lộc có hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, đã xâm phạm tới tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ. Vì vậy, sau khi xem xét HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên.