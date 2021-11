Không để 'đứt gãy' công tác khám chữa bệnh trong dịch COVID-19

Theo ông Long, việc quan trọng nhất lúc này của thành phố là tập trung rà soát, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc những khu vực trọng điểm để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng; cần lập kế hoạch, triển khai tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 đảm bảo tiến độ, an toàn, sớm bao phủ vaccine phòng COVID-19 cho toàn bộ người dân.

Cán bộ Trạm y tế xã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên cho người dân.

Để công tác phòng, chống dịch COVID-19 đáp ứng kịp thời, hiệu quả, phù hợp với diễn biến tình hình của dịch, hiện nay Sở Y tế Nghệ An đang gấp rút phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng phương án bảo đảm nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, các loại thuốc, cơ sở vật chất để làm bệnh viện dã chiến bảo đảm đáp ứng cho tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo công điện số 1695/CĐ-BYT của Bộ Y tế, trình UBND tỉnh Nghệ An ban hành trong thời gian sớm nhất - ông Đậu Huy Hoàn, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An thông tin.

