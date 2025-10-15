Không còn “vùng trũng”

Hình thái mới của lễ hội văn hóa đương đại

Làn sóng concert những năm gần đây không đơn thuần tạo thêm một lựa chọn giải trí cho khán giả, mà thực sự viết lại cách công chúng Việt tiếp cận, cảm thụ và tiêu dùng âm nhạc. Sự kiện nhóm BlackPink sang Việt Nam biểu diễn, loạt concert quy mô lớn ra đời từ game show Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi, Chị đẹp đạp gió hay những live show riêng của nghệ sĩ Việt khiến trào lưu “đu” concert ở Việt Nam sôi động hơn bao giờ hết.

Trước kia, việc đi xem ca nhạc đơn giản là mua vé nghe nghệ sĩ hát trực tiếp những ca khúc quen thuộc, trong một khán phòng được dàn dựng vừa đủ. Hiện nay, concert là một trải nghiệm đa tầng, ở đó, người trẻ không chỉ đi để nghe hát, mà để sống trong một không gian nơi âm nhạc, hình ảnh, ánh sáng, cộng đồng và cảm xúc hòa quyện với nhau.

Họ đầu tư trang phục, quay video và xem việc tham dự concert như một phần trong lối sống, cách định danh bản thân với xã hội. Sự chuyển dịch này đánh dấu bước ngoặt trong hành vi tiêu dùng văn hóa: từ bị động sang chủ động, từ thụ hưởng sang đồng sáng tạo và từ cá nhân sang cộng đồng.

Ông Phạm Minh Toàn - nhà sáng lập dự án Lễ hội âm nhạc quốc tế HOZO - cho rằng nên định nghĩa concert là một phần của lễ hội văn hóa. Khi bắt đầu ý tưởng HOZO, đơn vị sản xuất tham khảo các lễ hội âm nhạc ở Thái Lan, châu Âu và Mỹ. Ở đó âm nhạc được xác định là điểm kết nối chính, bên cạnh đó khán giả có thể tham gia hoạt động về ẩm thực, thể thao, các hoạt động trải nghiệm đa dạng khác. “Điều quan trọng nhất là xây dựng được không khí lễ hội cho mọi tầng lớp khán giả, không chỉ đơn thuần đến để nghe nhạc và dành riêng cho giới trẻ”, ông Toàn nói.