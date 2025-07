Không còn nhận ra Thiên An sau loạt lùm xùm tình ái với Jack

Dù thoải mái cập nhật hình ảnh mới nhưng Thiên An khoá bình luận

Ồn ào giữa Jack và Thiên An bắt đầu vào năm 2021 khi Thiên An bất ngờ xác nhận cả hai từng có mối quan hệ tình cảm và đã có con chung. Cô tiết lộ làm mẹ đơn thân sau khi Jack không nhận trách nhiệm, đồng thời chỉ ra nhiều vấn đề liên quan đến sự hỗ trợ tài chính và tình cảm từ phía nam ca sĩ. Trong khi đó, Jack sau đó xác nhận có con nhưng phủ nhận phần lớn chia sẻ từ Thiên An. Drama này từng gây chấn động mạng xã hội suốt một thời gian dài và ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của cả hai. Sau biến cố, Thiên An lui về chăm con, còn Jack dần trở lại hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn bị công chúng nhắc lại mỗi khi có động thái mới.

Trong lần gần nhất chia sẻ về vụ ồn ào tình ái, Thiên An cho biết đã có lúc rất khao khát muốn nghe lời xin lỗi từ Jack, tuy nhiên hiện tại lại không còn suy nghĩ đó nữa. Nữ diễn viên thừa nhận cũng đã có lúc làm sai và gửi lời xin lỗi Jack vì đã có những lúc mất kiểm soát. Sau cùng, cô muốn dừng lại mọi chuyện vì muốn thoát khỏi tiêu cực và mong bé Sol sẽ bình yên. Thiên An khẳng định sẵn sàng phối hợp, ra toà nếu phía Jack mong muốn.