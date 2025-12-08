Không còn là tin đồn, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp chính thức xuất hiện ở Sao nhập ngũ 2025

Không còn là tin đồn, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp được đông đảo công chúng biết đến sau Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) đã chính thức góp mặt trong chương trình truyền hình thực tế Sao nhập ngũ 2025.

Trong video highlight tập 2 được đăng tối 11/8, Thượng úy Hiệp cùng hai nhân vật trải nghiệm là diễn viên Bình An và Huỳnh Anh đứng trong tổ Quốc kỳ, nghiêm trang thực hiện nghi thức rước cờ. Phía sau là đội hình duyệt binh của Lữ đoàn Tác chiến điện tử, hàng trăm chiến sĩ bước đều, khí thế hùng dũng.

Những hình ảnh này hiện nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả trên cả nước, đặc biệt là những người theo dõi và yêu mến đồng chí Lê Hoàng Hiệp.