Không còn hồ sơ, đất vẫn có thể được cấp sổ đỏ

Bà Huỳnh Thị M. phản ánh, năm 2012, gia đình bà mua một thửa đất nông nghiệp do người đồng bào khai hoang. Việc mua bán chỉ lập giấy viết tay, thửa đất cũng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Sau khi mua bán, gia đình bà quản lý, sử dụng ổn định đến nay.

Đến năm 2018, gia đình nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ theo diện cấp tập trung. Cơ quan thuế đã thông báo số tiền nghĩa vụ tài chính cần nộp và UBND xã nơi có đất cũng đã gửi thông báo cho gia đình. Tuy nhiên, vì điều kiện kinh tế khó khăn, gia đình bà chưa nộp nên hồ sơ đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Hiện nay, khi gia đình muốn tiếp tục hoàn thiện thủ tục, liên hệ UBND xã mới (sau sáp nhập đơn vị hành chính) thì được trả lời rằng sự việc đã quá lâu, không rõ hồ sơ lưu giữ ở đâu. Bà đặt câu hỏi: trong trường hợp này phải làm gì để được cấp sổ đỏ?

