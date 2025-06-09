Không có lời nguyền nào cho đội tuyển Anh

Sau nhiều năm liên tục ở sát ngưỡng vinh quang, Tam sư giờ đây đang bước vào một chương mới với Thomas Tuchel – vị HLV người Đức vốn nổi tiếng với triết lý bóng đá sắc bén, kỷ luật và khả năng xoay chuyển tình thế ở cấp CLB.

Khi tiếp quản ghế nóng từ Gareth Southgate, Tuchel hiểu rõ ông không chỉ kế thừa một tập thể giàu tiềm năng, mà còn gánh theo cả khát vọng giải “cơn khát danh hiệu lớn” kéo dài hơn nửa thế kỷ của bóng đá xứ sương mù. Điều thú vị là Tuchel lại không hề mang theo cảm giác áp lực quá nặng nề. Ngược lại, ông coi những thành công gần đây của bóng đá Anh ở các cấp độ khác như một điềm lành.

Đội tuyển nữ Anh dưới thời Sarina Wiegman đã trở thành thế lực châu Âu với hai lần vô địch Euro liên tiếp và một trận chung kết World Cup. Cùng lúc đó, U-21 Anh của HLV Lee Carsley cũng bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu.