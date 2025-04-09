Chào mừng đến với Manchester United - CLB duy nhất mà việc ký hợp đồng với 1 cầu thủ vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng lại gây ra nhiều vấn đề hơn. Senne Lammens đã gia nhập Manchester United vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng sự xuất hiện của anh chỉ khiến vị trí thủ môn bị giám sát chặt chẽ hơn.

Không CLB nào mua cầu thủ giờ chót mà phát sinh nhiều vấn đề như MU. Chỉ có MU mới có thể khép lại kỳ chuyển nhượng mùa hè bằng một bản hợp đồng gây ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Sau khi chiêu mộ được những tiền đạo đã chứng tỏ được năng lực tại Premier League là Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, cùng với một tiền đạo trẻ đầy triển vọng là Benjamin Sesko, MU có thể coi kỳ chuyển nhượng này là một chiến thắng, đặc biệt là khi họ cũng đã bán được hầu hết đội hình bị ruồng bỏ dưới thời HLV Ruben Amorim.

Nhưng việc MU ký hợp đồng trị giá 18,2 triệu bảng Anh với thủ môn Senne Lammens từ Royal Antwerp vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng đã làm tăng thêm vấn đề của đội, thay vì giải quyết được vấn đề.

Sau khi quyết định chiêu mộ thủ môn 23 tuổi Lammens, thay vì thủ môn nhà vô địch World Cup 33 tuổi Emi Martinez của Aston Villa, MU đã bổ sung thêm một thủ môn mà không rõ ai sẽ là số 1 trong thời gian tới.