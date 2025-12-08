Không chỉnh sửa sách giáo khoa trong năm học 2025-2026

Chiều 12/8, Bộ GD&ĐT thông tin, để Chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với sự thay đổi địa giới hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ GD&ĐT đã tổ chức đăng tải, lấy ý kiến rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Chương trình giáo dục phổ thông.

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 triển khai từ năm học 2020-2021 đến nay tròn 5 năm trên toàn quốc, thực hiện một vòng đối với tất cả các khối lớp. Bộ GD&ĐT đã tổ chức rà soát, nghiên cứu phát triển Chương trình giáo dục phổ thông để tìm các giải pháp nhằm hạn chế những tồn tại của chương trình, làm cho chương trình phù hợp hơn với thực tế.

"Năm học 2025-2026, các cơ sở giáo dục phổ thông trong toàn quốc sử dụng sách giáo khoa đã được lựa chọn để dạy học", Bộ GD&ĐT chỉ đạo.

Hiện nay, cả nước đã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Việc thay đổi địa giới hành chính, thực hiện chính quyền 2 cấp và Hiến pháp sửa đổi ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình của 4 môn học gồm: Lịch sử và Địa lí từ lớp 4 đến lớp 9; Địa lí lớp 12; Lịch sử lớp 10 và Giáo dục công dân (Giáo dục kinh tế và pháp luật, lớp 10 ), do đó cần phải chỉnh sửa chương trình của các môn học này.