Không chỉ giữ ấm, áo khoác gió trở thành điểm nhấn trong phong cách thời trang thu - đông
12/10/2025 17:01
Từ phong cách thể thao, nữ tính đến thanh lịch, áo khoác gió trở thành điểm nhấn giúp phái đẹp biến hóa phong cách linh hoạt trong những ngày thu - đông.
Áo khoác gió kết hợp cùng quần jogger (quần thể thao) tạo nên một tổng thể năng động nhưng vẫn giữ được nét thời thượng. Chất liệu nhẹ, phom dáng thể thao của áo khoác gió mang lại sự thoải mái, phù hợp cho những ngày dạo phố hoặc du lịch cuối tuần. Khi phối với quần jogger, đặc biệt là các gam trung tính như xám, đen hay beige, giúp người mặc toát lên vẻ khỏe khoắn và hiện đại - Ảnh: Pinterest
Bí quyết để bản phối không trở nên đơn điệu nằm ở cách chọn phụ kiện. Một đôi sneakers đế dày, kính râm bản to hoặc túi đeo chéo sẽ nâng tầm trang phục, biến một bản phối mang phong cách tập luyện thành phong cách dạo phố hợp xu hướng. Đây cũng là công thức dễ ứng dụng nhất, phù hợp cho những ai muốn theo đuổi sự trẻ trung, thoải mái - Ảnh: Pinterest
Sự tương phản giữa vẻ mạnh mẽ của áo gió và nét nữ tính của chân váy tạo nên hiệu ứng thời trang bất ngờ. Một chiếc áo gió phom rộng hoặc crop kết hợp cùng chân váy midi xòe sẽ giúp tổng thể trở nên mềm mại mà vẫn cá tính - Ảnh: Pinterest
Để tăng phần tinh tế, bạn có thể chọn bảng màu trung tính như be, trắng, ghi xám cho áo gió, phối cùng chân váy màu pastel. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những buổi dạo phố chiều thu đông. Nếu muốn phá cách hơn, hãy thử kết hợp với những mẫu áo khoác gió có họa tiết cùng với với chân váy da, mang đến cảm hứng hoài cổ, thanh lịch - Ảnh: Pinterest
Áo khoác gió cũng là món đồ lý tưởng để tạo hiệu ứng layer (lớp) đầy cá tính cho các chị em. Khi phối cùng áo nỉ hoặc hoodie, bản phối trở nên năng động và ấm áp hơn trong những ngày se lạnh, gợi tinh thần thời trang đường phố đầy trẻ trung - Ảnh: Pinterest
Nếu muốn phá cách, có thể diện áo khoác gió bên ngoài chân váy xòe và quần ống rộng, đây là sự kết hợp lạ mắt nhưng cực kỳ thời thượng. Cách phối này vừa mang lại cảm giác phóng khoáng, vừa thể hiện gu thẩm mỹ táo bạo của người mặc. Chỉ cần thêm đôi boots cổ thấp hoặc giày thể thao đế dày thì tổng thể sẽ trở nên nổi bật và cuốn hút hơn hẳn - Ảnh: Pinterest
Áo khoác gió phối cùng quần short là lựa chọn hoàn hảo cho những cô chị em yêu thích phong cách năng động và trẻ trung. Sự tương phản giữa phom dáng rộng rãi của áo khoác và độ ngắn của quần short tạo nên tổng thể cân đối, khoe khéo đôi chân thon. Kiểu phối này đặc biệt phù hợp cho những ngày thời tiết chuyển mùa, vừa thoải mái lại sành điệu - Ảnh: Pinterest
Áo khoác gió không chỉ dành cho phong cách thể thao mà còn có thể tôn lên vẻ nữ tính khi kết hợp cùng váy liền. Một chiếc váy maxi mặc bên trong áo gió dáng lửng sẽ giúp phái đẹp giữ trọn sự mềm mại mà không lo cơn gió lạnh bất chợt - Ảnh: Pinterest
Điểm nhấn của xu hướng này nằm ở sự đối lập: váy liền thường mang tinh thần lãng mạn, trong khi áo gió lại gợi nhắc nét thực dụng. Khi đặt cạnh nhau, chúng tạo nên sự cân bằng hiện đại, vừa ngọt ngào vừa cá tính. Đừng quên nhấn nhá bằng thắt lưng bản nhỏ hoặc đôi boots cổ ngắn để tổng thể thêm cuốn hút - Ảnh: Pinterest