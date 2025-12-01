Không chỉ giữ ấm, áo khoác gió trở thành điểm nhấn trong phong cách thời trang thu - đông

Áo khoác gió kết hợp cùng quần jogger (quần thể thao) tạo nên một tổng thể năng động nhưng vẫn giữ được nét thời thượng. Chất liệu nhẹ, phom dáng thể thao của áo khoác gió mang lại sự thoải mái, phù hợp cho những ngày dạo phố hoặc du lịch cuối tuần. Khi phối với quần jogger, đặc biệt là các gam trung tính như xám, đen hay beige, giúp người mặc toát lên vẻ khỏe khoắn và hiện đại - Ảnh: Pinterest