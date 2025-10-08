Khống chế người đàn ông cầm dao, biểu hiện bất thường trên đường phố TPHCM

Công an phường Hiệp Bình cùng lực lượng phối hợp nhanh chóng có mặt, yêu cầu người này bỏ dao xuống. Tuy nhiên, người đàn ông không chấp hành, bỏ chạy tới bãi đất trống ven đường, cầm dao cố thủ và nhiều lần chĩa về phía lực lượng làm nhiệm vụ.

Nhận định tình huống có nguy cơ cao, công an đã huy động thêm hàng chục cán bộ, chiến sĩ để bao vây, thuyết phục nhưng bất thành.

Trước diễn biến căng thẳng, lực lượng chức năng buộc phải sử dụng gậy chuyên dụng tiếp cận, khống chế. Sau vài phút vật lộn, người này bị tước dao, đưa về trụ sở công an.

Hiện công an đang lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ việc.