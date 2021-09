Khống chế kẻ say rượu cầm dao quậy phá, Đại úy Công an bị đâm trọng thương

Tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 sáng cùng ngày, Công an phường Tân An, quận Ninh Kiều, nhận được tin báo của người dân về việc Thái say rượu đang gây rối tại hẻm 112, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân An.