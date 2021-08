Khống chế gã đàn ông vi phạm, dùng dao truy sát cán bộ kiểm dịch

Chiều 27-8, ông Nguyễn Văn Dương - Phó chủ tịch xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội xác nhận thông tin địa bàn xảy ra vụ việc trên. Theo ông Minh, chiều 26-8, lực lượng làm nhiệm vụ trực chốt tại xã thì bị một người đàn ông cùng xã cầm dao rượt chém cán bộ, may mắn vị cán bộ trực chốt tránh được.

Theo Phó chủ tịch xã Chu Minh, ngay sau đó Công an xã đã xuống hiện trường để đưa đối tượng về trụ sở làm việc. Xã đã báo cáo vụ việc lên Công an huyện, hiện đang được Công an huyện xử lý theo quy định.