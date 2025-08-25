Khống chế đối tượng dùng kiếm đâm em dâu, tấn công lực lượng công an

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 ngày 23/8, Công an phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên nhận được tin báo từ người dân, tại tổ 29 xảy ra vụ việc một đối tượng vừa dùng kiếm đâm vào bụng em dâu.

Ngay sau đó, Công an phường Phan Đình Phùng đã triển khai lực lượng tới hiện trường phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu.