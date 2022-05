Không cần đi xa, lễ này vui chơi “thả ga” ở Sài Gòn

Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng chứng tích chiến tranh, Bến Nhà Rồng, Dinh Độc Lập… những địa danh lưu giữ nhiều hiện vật, thước phim, tư liệu quý giá về lịch sử của thành phố cũng như của cả đất nước. Chắc chắn bạn sẽ phải bất ngờ với tour tham quan đặc biệt này đấy!

Chèo sup

Chèo sup là bộ môn thể thao mới được phát triển và nhân rộng thời gian gần đây. Liên hệ với các câu lạc bộ hội nhóm chuyên nghiệp, bạn sẽ được trang bị tận răng các trang bị cần thiết cho một buổi chèo sup từ quần áo, dụng cụ cho đến các kỹ năng cơ bản.

Địa điểm thả sup thường xuyên nhất là các lạch sông lặng sóng, ít thuyền bé qua lại như quận 2, quận 7 hoặc xa hơn là rừng ngập mặn Cần Giờ. Sau khi được hướng dẫn các thao tác, kỹ năng cơ bản để điều khiển sup, bạn có thể tự do thong dong với chiếc sup trên mênh mông sóng nước, có khi chèo miệt mài, khi lười biếng thả trôi. Hoạt động này vừa giúp luyện tập cơ thể, vừa giải trí rất đáng thử trải nghiệm một lần.

Ngắm thành phố từ trên cao

Nằm trong chiến dịch "Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City", tour đi trực thăng ngắm cảnh được đưa vào khai thác nhân dịp lễ 30/4-1/5 nhằm đa dạng dòng sản phẩm tham quan thành phố.