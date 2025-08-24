'Khối yêu nước' trải bạt, che ô chờ xem Tổng hợp luyện trên Quảng trường Ba Đình

Theo kế hoạch, vào 20g tối nay (24-8) dự kiến diễn ra buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần hai để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khách nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

Dù buổi tối sự kiện mới diễn ra, nhưng từ sáng sớm ở các tuyến phố nơi các Khối sẽ di chuyển từ Quảng trường Ba Đình, rất đông người dân đã có mặt để chọn chỗ ngồi.

Nhiều người đem theo cả bạt, chiếu và đồ ăn cho cả ngày, trong đó có rất nhiều trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Ông Nguyễn Duy Lượng, ở Hưng Yên cho biết suốt đêm qua hai vợ chồng cùng cháu nội không ngủ được, chờ đến sáng để lên Hà Nội xem Tổng hợp luyện.

Đường Trần phú, nhiều người dân cũng cho biết dậy từ sáng sớm để qua đây chọn vị trí đẹp xem Tổng hợp luyện lần 2.