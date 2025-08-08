Khối trưởng Khối Nữ sĩ quan tại A80: Vinh dự khi được góp mặt trong hai dịp đại lễ

Không khó để nhận ra rằng, những khối trưởng diễu binh với vóc dáng nổi bật và quân phục trang nghiêm đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, nơi hàng loạt video hậu trường nhận được sự yêu mến từ cộng đồng mạng, đặc biệt là giới trẻ.

Hướng tới đại lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), hoạt động diễu binh, diễu hành cấp Quốc gia thu hút sự chú ý của đông đảo người dân trên cả nước.

Trung úy Ngô Lâm Phương (sinh năm 2000, quê Thái Nguyên) hiện công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 2. Trước đó, khi tham gia diễu binh cho đại lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM, nữ Trung úy đã nhận được nhiều mến mộ của người trẻ vì phong thái tự tin, đĩnh đạc đi đầu khối diễu binh Nữ Sĩ quan Quân y.

Cô tiếp tục đảm nhiệm vị trí đi đầu trong đội hình diễu binh kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Dù trải qua hàng tháng tập luyện dưới nắng gắt, nữ Trung úy vẫn giữ thần thái tươi tắn và tinh thần kỷ luật cao. Trên Facebook cá nhân với hơn 8.500 lượt theo dõi, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc luyện tập và cuộc sống cùng đồng đội, được đông đảo cộng đồng mạng yêu mến.

Dù lễ phục hay quân phục mới, với tinh thần cơ động, sải chân thẳng tắp, phong thái tự tin của Trung uý Ngô Lâm Phương đều thu hút. Ảnh: Nguyễn Minh - Công Hướng (TPO).

Nhiều người nhận xét, Trung úy Lâm Phương không chỉ nổi bật nhờ phong thái quân nhân mẫu mực mà còn gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh xắn, trẻ trung.