Khởi tranh US Open 2025: Djokovic và Alcaraz thua ngay trận đầu

Giải quần vợt US Open 2025 có những thay đổi lớn khi nội dung đôi nam nữ được tổ chức sớm hơn thường lệ. Thay vì diễn ra cùng vòng đấu chính của các nội dung khác, các trận đấu đôi nam nữ được đẩy lên sớm hơn, thi đấu cùng tuần với các trận vòng loại đơn nam, đơn nữ.

Ảnh: Getty.

Số lượng tay vợt tham dự cũng thay đổi khi từ 32 đôi vợt được cắt giảm xuống 16. Các VĐV cũng chỉ thi đấu set 4 game thay vì 6 game như thông lệ.

Nội dung đôi nam nữ US Open năm nay quy tụ nhiều ngôi sao đánh đơn như Alcaraz, Djokovic, Medvedev, Swiatek, Rybakina hay Bencic. Tất cả đều đã ra sân thi đấu rạng sáng 20/8.

Trong đó, Alcaraz đánh cặp cùng Raducanu trong khi Djokovic đánh cặp cùng người đồng hương Danilović và đều đã phải nhận thất bại.

Alcaraz/Raducanu thua Pegula/Draper 2-4, 2-4 trong khi Djokovic/Danilović thất thủ 2-4, 3-5 trước Andreeva/Medvedev. Ngôi sao đánh đơn đáng chú ý nhất tiến sâu là Świątek khi cô cùng người đánh cặp Casper Ruud đã thắng 2 trận để tiến vào bán kết thi đấu vào rạng sáng 21/8.

Dự kiến, giải quần vợt US Open 2025 sẽ còn diễn ra cho đến ngày 8/9.