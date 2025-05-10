Khởi tố vụ sản xuất 2,2 triệu bình chữa cháy giả, trị giá hơn 800 tỷ đồng

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Phan Thế Hoài cùng em trai Phan Bạch Thông đã tự mua 6 loại nguyên liệu gồm bột Monoamoni Photphat (MAP), Amonium Sulphate (SA), bột Quatz (SiO₂), bột silica, tinh dầu silicon, bột tạo màu và nước để tự pha trộn theo công thức “nghĩ ra”, không có căn cứ khoa học chứng minh là bột chữa cháy. Đáng chú ý, trong hỗn hợp này có bột Quatz (SiO₂) chiếm tới 54%, là chất không có tác dụng chữa cháy, được dùng nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Từ năm 2023 đến nay, Công ty Tomoken Quảng Ninh đã sản xuất và tiêu thụ hơn 2,2 triệu bình chữa cháy các loại, với tổng doanh số hơn 834 tỷ đồng. Riêng dòng bình bột chữa cháy sử dụng hỗn hợp pha trộn nêu trên chiếm hơn 1,64 triệu bình, doanh số hơn 527 tỷ đồng.