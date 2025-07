Khởi tố vụ lộ đề thi tốt nghiệp THPT xảy ra tại Hà Nội

Ngày 1-7, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý làm lộ Bí mật nhà nước để điều tra, làm rõ vụ lộ đề thi tốt nghiệp THPT xảy ra tại TP Hà Nội vào ngày 26-6-2025.



Cơ quan Công an làm việc với thí sinh vi phạm. Ảnh: Công an TP Hà Nội