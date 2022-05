Khởi tố vụ lập khống hồ sơ rút tiền tại trường cấp 3 ở Hải Phòng

Công an xác định từ tháng 8/2020 đến 8/2021, tại Trường THPT Nguyễn Trãi, địa chỉ ở xã An Hưng, huyện An Dương đã xảy ra việc lập khống hồ sơ thanh toán các hạng mục công trình để rút tiền ngân sách, trái với quy định về quản lý tài chính, gây thiệt hại cho nhà nước.