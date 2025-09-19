Khởi tố vụ án vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Theo Bộ luật Hình sự 2015, vu khống là hành vi bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa cho biết đã cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ cho cơ quan điều tra. Bên cạnh đó, Miss Universe Vietnam năm 2023 đề nghị các trang thông tin điện tử, tài khoản Facebook, Tiktok, Youtube tháo gỡ các bài viết, hình ảnh, video đã đăng tải liên quan đến vụ việc vu khống.