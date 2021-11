Khởi tố vụ án 'Vi phạm quy định về an toàn nơi đông người' tại 1 quán karaoke

Trước đó, ngày 4/11, Công an huyện Lạng Giang nhận tin báo từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã An Hà, huyện Lạng Giang về vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người, xảy ra vào tháng 10/2021 liên quan đến cơ sở karaoke Cafe Phố.