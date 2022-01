Khởi tố vụ án Tịnh thất Bồng Lai: Điều tra khẩn tội loạn luân

Your browser does not support the audio element.

Ông Lê Tùng Vân đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai gây bức xúc dư luận thời gian qua.

Chiều 5/1, theo nguồn tin của PV Dân trí, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án và khẩn trương điều tra 3 tội danh xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai. Các tội danh đang được điều tra gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân; tội loạn luân.