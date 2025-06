Khởi tố vụ án thí sinh dùng camera truyền đề thi môn Ngữ văn ra ngoài

Trưởng điểm thi cũng thông báo với cơ quan công an để phối hợp xử lý. Ngay sau đó, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ để làm rõ vụ việc.

Qua điều tra ban đầu, công an ghi nhận vào khoảng tháng 6, do áp lực thành tích thi cử, N.P.T.S. lên Facebook đặt mua bộ thiết bị điện tử gồm tai nghe hạt đậu không dây, camera không dây siêu nhỏ dạng cúc áo để chuẩn bị gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.