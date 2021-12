Khởi tố vụ án bà mất tích, hai cháu tử vong dưới hồ

Your browser does not support the audio element.

Ngày 24/12, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người" xảy ra tại xã Đắk Nang, huyện Krông Nô.

Nạn nhân là hai cháu bé 3 tuổi và 4 tháng tuổi, được phát hiện tử vong dưới hồ nước của người dân.