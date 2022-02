Khởi tố 'tú bà' môi giới bán dâm giá 6 triệu đồng 1 đêm

Ngày 20/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an thị xã Sơn Tây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Hiền (SN 1988, trú tại TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình) về tội "Môi giới mại dâm".